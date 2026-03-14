Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом в Росавиации не уточнили причину их введения.

Незадолго до этого в аэропорту Калуги (Грабцево) также ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

В ночь на 14 марта Росавиация сообщила о введении дополнительных временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара (Пашковский). Там уточнили, что в настоящее время авиагавань принимает и выпускает регулярные рейсы в период с 09:00 до 19:00 по московскому времени.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.