Протесты в Израиле — на улицы вышли сотни тысяч человек

В Израиле 26 марта начались массовые протесты против судебной реформы – на улицы вышли более 600 тыс. человек, больше 6% населения страны. Реформа сводится к тому, что парламентское большинство сможет избирать судей Верховного суда, которые лишатся права отменять решения кабмина.

Протесты, вероятно, могут сыграть свою роль и привести к отмене непопулярной законодательной инициативы. Внимание на происходящее обратил уже и президент Израиля Ицхак Герцог – он призвал правительство еврейского государства остановить процесс реформы «ради единства народа».

Десятки тысяч участников демонстраций блокировали правительственные здания и движение транспорта в Иерусалиме и Тель-Авиве, а также в других городах. Протестующие прорвали полицейский кордон вокруг резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху и остановились в 20 метрах от стен его дома, скандируя «Биби, мы не боимся!»

Как выглядят протесты — в фотогалерее «Газеты.Ru».