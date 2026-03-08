Путин пообещал создавать условия для совмещения материнства и карьеры

Путин: в России будут создавать условия для совмещения женщинами семьи и карьеры

В России продолжат создавать условия, чтобы женщины могли совмещать материнство и карьеру. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 8 Марта, передает сайт Кремля.

«Мы обязательно продолжим создавать все условия и на государственном уровне, и, уверен, в семьях, для того чтобы женщинам было легче совмещать материнство с профессиональным ростом, с успешной самореализацией, чтобы им не приходилось откладывать на потом свое семейное, женское, материнское счастье», — сказал глава государства.

Также в ходе обращения Путин отметил, что в России восхищаются прекрасными жительницами страны. По его словам, россиянкам от всего сердца говорят слова любви, признательности и благодарности.

5 марта Путин заявил об особом отношении к женщинам в традициях почти всех народов РФ. Кроме того, президент с улыбкой отметил, что россиянкам необходимо заботиться о детях, но и не только о них.

Ранее Путин оценил смелось и мужество женщин-участниц СВО.