Появилось фото российского истребителя Су-35 в «режиме зверя»

Появилось фото российского истребителя Су-35С в «режиме зверя». Снимок опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

На кадре видно, что под крыльями и фюзеляжем воздушного судна размещены ракеты различных типов. По словам автора материала, самолет оснащен снарядами малого радиуса действия Р-73, средней дальности Р-77 и Р-77М, дальнобойным Р-37М, а также противорадиолокационным Х-31ПМ.

«Радует, что Р-77М уже давно вешается на наши истребители штатно», — говорится в материале.

В январе американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что российский истребитель Су-35 превзошел самолеты F-16 и Mirage, поставленные украинским войскам, в ходе боев на территории республики. Журналисты добавили, что воздушным суднам ВСУ приходится летать на минимальных высотах за линией фронта. Иначе, по информации издания, воздушные судна могут стать целью российского самолета.

Ранее в США назвали разочарованием российский истребитель Су-57.