В США объяснили удары Израиля по нефтехранилищам в Иране

Удары израильских войск по иранским нефтехранилищам являются частью следующего этапа конфликта. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник.
«Израиль начал наносить удары по нефтехранилищам в Иране в рамках следующей фазы войны», — говорится в материале.
Несколькими часами ранее официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин заявил, что израильские войска приступили к следующему этапу операции «Рык льва» против Ирана. По его словам, целями ударов станут «ключевые производственные объекты» республики.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у его страны есть сюрпризы, чтобы «пошатнуть режим» в Иране. Глава кабмина заверил, что война против Тегерана будет продолжаться без перерыва и компромиссов.
Ранее в Израиле заявили об уничтожении 16 самолетов с оружием в аэропорту Тегерана.