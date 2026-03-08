В США объяснили удары Израиля по нефтехранилищам в Иране

CNN: удары Израиля по нефтехранилищам в Иране являются новым этапом конфликта

Удары израильских войск по иранским нефтехранилищам являются частью следующего этапа конфликта. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Израиль начал наносить удары по нефтехранилищам в Иране в рамках следующей фазы войны», — говорится в материале.

Несколькими часами ранее официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин заявил, что израильские войска приступили к следующему этапу операции «Рык льва» против Ирана. По его словам, целями ударов станут «ключевые производственные объекты» республики.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у его страны есть сюрпризы, чтобы «пошатнуть режим» в Иране. Глава кабмина заверил, что война против Тегерана будет продолжаться без перерыва и компромиссов.

Ранее в Израиле заявили об уничтожении 16 самолетов с оружием в аэропорту Тегерана.