Россиян предупредили о крупном штрафе за хранение колясок и велосипедов в подъезде

Доцент Моисеев: россиянам грозит штраф за коляски и велосипеды в подъезде
Россияне могут столкнуться с крупным штрафом при хранении колясок и велосипедов в подъезде. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

«Захламление подъездов зависит от объективной стороны деяния. Так, согласно статье 20.4 КоАП, ответственность может быть от 5 до 15 тысяч рублей. Но это именно в случае пожароопасности мусора, или если вещи — коляски, велосипеды — мешают проходам и создают угрозу», — сказал эксперт.

Моисеев добавил, что нормы по хранению вещей закреплены в актах Госстроя. Так, согласно документу, на лестничных клетках запрещено размещение бытового оборудования и инвентаря.

В феврале юрист Екатерина Нечаева сообщила, что установка видеокамер в подъезде без согласия соседей наказывается штрафом, а в некоторых случаях тюремным сроком. По словам эксперта, подобные решения должны приниматься на общем собрании собственников и при согласии управляющей компании.

Ранее жильцам напомнили о штрафах за самовольную установку дверей в подъезде.

 
