Трамп высказался против вовлечения курдов в операцию в Иране

Трамп заявил, что не хочет участия курдов в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет участия курдов в операции против Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Война сложная и без того, чтобы вовлекать курдов», — сказал Трамп в ходе общения с журналистами.

По словам главы США, американская сторона выступает против таких действий, несмотря на готовность, которую демонстрируют сами курды. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в их вовлечении в боевые действия на земле, чтобы не допустить эскалации конфликта. Свою позицию он также мотивировал стремлением предотвратить возможные потери и ранения среди курдских участников.

4 марта израильский телеканал i24 сообщил о тысячах курдских бойцов, которые начали сухопутное вторжение в Иран. Почти сразу эту информацию подтвердил американский канал Fox News, правда, за этим последовал град опровержений от многочисленных курдских официальных лиц. Курды — это мощная сила, уже громившая ИГИЛ* при поддержке американской авиации, и их вступление в войну может радикально изменить ее исход. О том, правда ли США нашли тех, кто возьмет Тегеран за них, и возможно ли это технически, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме сделали заявление о возможной наземной операции в Иране.