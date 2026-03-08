Врач развеяла миф о существовании безопасных доз алкоголя

До недавнего времени существовало убеждение, что малые дозы алкоголя якобы защищают сердце. Современные данные это опровергают. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила в беседе с «Газетой.Ru», откуда возникло такое разногласие и почему безопасных доз алкоголя не существует.

В 80-х — 90-х годах прошлого века было распространено мнение, что небольшие дозы алкоголя могут быть полезны для здоровья. Научные исследования показывали, что умеренное употребление спиртного (1–2 порции в день) ассоциировалось с меньшим риском ишемической болезни сердца по сравнению с полным отказом от алкогольных напитков.

Однако исследования последних лет доказали: предполагаемый кардиопротективный эффект — не более чем методологическая ошибка. Вероятно, в группу непьющих часто включали людей, которые отказались от алкоголя из-за болезней, поэтому и показатели здоровья у них были ниже, чем у тех, кто выпивал понемногу время от времени.

«Современные данные позволяют сделать вывод, что даже низкие дозы спиртного (например, бокал вина или пива) увеличивают риск некоторых онкологических заболеваний — прежде всего рака печени, молочной железы, пищевода и кишечника. Риск растет пропорционально количеству выпитого, но никакого порога безопасности нет», — утверждает эксперт Лаборатории «Гeмотест».

В первую очередь, алкоголь вредит здоровью печени. И если раньше считалось, что цирроз (необратимое нарушение функции печени из-за рубцевания ее ткани) грозит только людям с тяжелой зависимостью, то теперь ученые утверждают, что регулярное употребление даже небольших доз спиртного с годами может приводить к стеатозу печени (скоплению жира в клетках печени), затем к воспалению и фиброзу (рубцеванию ткани).

«Алкоголь — не пищевой продукт, это токсичное вещество. Этанол метаболизируется в печени с образованием ацетальдегида — соединения, которое повреждает клетки организма. Даже небольшие дозы запускают окислительный стресс, нарушают работу митохондрий и провоцируют воспалительную реакцию», — объясняет врач.

От спиртного страдают и другие органы. Алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка, повышает риск гастрита, эрозий и язвы. Он негативно влияет на микрофлору — полезные бактерии, живущие в кишечнике. Из-за этого возникает хроническое воспаление. Со временем повышается риск хронического панкреатита и рака поджелудочной железы.

Алкоголь влияет и на нервную систему. Причем при небольших дозах может действительно казаться, что он идет на пользу: тело расслабляется, тревожность становится менее выраженной. Однако это кратковременный эффект: при регулярном употреблении спиртного ухудшается качество сна и когнитивных функций (память, усвоение информации), растет тревожность, риск депрессивных расстройств.

Спиртное мешает усвоению питательных веществ, поэтому люди, регулярно употребляющие алкогольные напитки, могут отмечать ухудшение внешности: цвет лица становится тусклым, раньше времени образуются морщины. Волосы становятся ломкими и редкими, ногти слоятся.

Самое страшное — зависимость могут вызывать даже небольшие, но регулярные дозы спиртного. Отказаться от напитка становится сложно, а для достижения «эффекта» со временем порции приходится увеличивать. При отказе от алкоголя у зависимых возможны тремор, бессонница, тревожность, в тяжелых случаях — психозы (в народе их называют «белая горячка»).

Ранее нарколог предупредил о росте запоев после 8 Марта.