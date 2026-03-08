В Минобороны РФ рассказали об уничтожении блиндажей и антенн ВСУ

МО: Южная группировка войск за сутки поразила 43 блиндажа и 15 антенн связи ВСУ

Старший офицер пресс-центра Южной группировки войск Евгений Третьяков заявил, что российские военнослужащие в течение суток поразили 43 блиндажа и 15 антенн связи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По информации Третьякова, поражены также антенны управления беспилотными летательными аппаратами и два наземных робототехнических комплекса.

7 марта Минобороны РФ сообщало, что российские войска за сутки уничтожили две израильские радиолокационные станции RADA RPS-42 в зоне специальной военной операции на Украине.

До этого в Минобороны заявили, что за сутки российские войска уничтожили 200 беспилотников и нанесли удары по нескольким объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск.

7 марта также стало известно, что с помощью ударного беспилотника типа «Герань» был сбит украинский Ми-8. Вертолет подвергся атаке в районе населенного пункта Михайловка в Днепропетровской области. А в декабре прошлого года беспилотник «Герань» уничтожил украинский Ми-24 в Черкасской области Украины.

Ранее российские БПЛА уничтожили F-16 и Су-27 на аэродроме ВСУ.