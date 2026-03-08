Координатор «ЛизаАлерт» рассказал о поисках пропавших в Подмосковье подростков

В Подмосковье трех пропавших подростков ищут более 150 человек

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов заявил агентству ТАСС, что в поисково-спасательных работах по поиску пропавших 13-летних подростков в Звенигороде Московской области задействованы более 150 человек.

По словам Чернова, заявка на поиск трех подростков поступила на горячую линию отряда 7 марта. В настоящее время отрабатывается берег реки Москвы, просматриваются камеры видеонаблюдения и опрашиваются свидетели. Координатор рассказал, что волонтеры и неравнодушные местные жители также проводят оклейку ориентировок в районе пропажи.

4 марта следователи установили местонахождение молодого человека, который несколько дней назад пропал в Ленобласти. По данным Telegram-канала Baza, вместе со школьником нашли еще одну девушку, которая также стала жертвой мошенников. Вместе они по требованию аферистов записывали видео о собственном похищении.

Ранее юноша пропал после того, как поговорил с мошенниками о данных из военкомата.