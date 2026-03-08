Размер шрифта
Армия

В группировке «Запад» назвали число уничтоженных за сутки тяжелых беспилотников ВСУ

Группировка войск «Запад» за сутки сбила 59 тяжелых квадрокоптеров ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие российской группировки войск «Запад» за сутки сбили 59 тяжелых квадрокоптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты барражирующие и управляемые авиационные боеприпасы, 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 59 тяжелых боевых квадрокоптеров», — сказал глава пресс-центра.

Бигма добавил, что также за сутки российские военнослужащие уничтожили девять наземных роботов и 33 пункта управления дронами.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата нанесли удар по социальному объекту в селе Мешковое в Шебекинском округе. Глава региона подчеркнул, что в результате атаки пострадал мирный житель. Он самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу.

Ранее в Тульской области сбили несколько беспилотников.

 
