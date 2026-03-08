В группировке «Запад» назвали число уничтоженных за сутки тяжелых беспилотников ВСУ

Военнослужащие российской группировки войск «Запад» за сутки сбили 59 тяжелых квадрокоптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты барражирующие и управляемые авиационные боеприпасы, 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 59 тяжелых боевых квадрокоптеров», — сказал глава пресс-центра.

Бигма добавил, что также за сутки российские военнослужащие уничтожили девять наземных роботов и 33 пункта управления дронами.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата нанесли удар по социальному объекту в селе Мешковое в Шебекинском округе. Глава региона подчеркнул, что в результате атаки пострадал мирный житель. Он самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу.

Ранее в Тульской области сбили несколько беспилотников.