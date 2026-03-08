Размер шрифта
На Кубани площадь пожара на нефтебазе достигла 200 квадратных метров

В Армавире площадь пожара на нефтебазе составила 200 квадратных метров
Павел Лисицын/РИА Новости

В Армавире площадь пожара на нефтебазе достигла 200 квадратных метров. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

О возгорании на территории нефтебазы несколькими часами ранее сообщил оперштаб Кубани. Пожар начался из-за атаки дрона. По предварительной информации, при налете никто не пострадал. В борьбе с огнем участвуют 91 человек и 26 единиц техники.

6 марта в Абинском районе Краснодарского края произошло возгорание на подстанции после падения обломков беспилотника. Инцидент произошел в хуторе Бережной. По данным оперштаба, в результате происшествия пострадали два человека. Им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В этот же день в Крымском районе произошло возгорание на электростанции после падения обломков беспилотника. В оперштабе уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, пожар охватил площадь около 20 кв. метров.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских дронов.

 
