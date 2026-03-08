Врач предупредил о популярном ПП-продукте, вызывающем вздутие

Один из самых популярных продуктов в ПП-рационе у части людей регулярно вызывает дискомфорт и вздутие, предупредил нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков. Он объяснил в комментарии «Газете.Ru», какие вещества чаще всего провоцируют газообразование и где их неожиданно много.

Авокадо, протеиновые батончики и даже ромашковый чай могут быть не такими легкими для живота, как принято думать, предупредил врач. В меню системы правильного питания нередко попадают продукты, богатые FODMAP — ферментируемыми олиго-, ди-, моносахаридами и полиолами. Эти вещества активно перерабатываются кишечными бактериями, а побочный эффект этой переработки вполне предсказуемый — газообразование и вздутие, добавил Симаков.

«Самый показательный пример — авокадо. Продукт давно стал символом ПП, но в нем есть сахарный спирт персеитол, который хорошо ферментируется. Более 60 граммов — это уже доза, которая может спровоцировать вздутие», — прокомментировал нейрогастроэнтеролог.

Еще один частый источник неприятных ощущений в кишечнике, по словам эксперта, — протеиновые батончики с инулином. Симаков пояснил, что инулин нередко добавляют и в биодобавки, и в синбиотики, но для части людей он становится причиной вздутия, потому что служит отличным «кормом» для бактерий.

«В список возможных провокаторов я добавлю чайный гриб, ромашковый чай и цикорий, а еще яблоки, ржаной хлеб, мед, чеснок и лук — в том числе в составе специй. Реакцию могут давать и орехи. Среди фруктов и ягод провокаторы вздутия — арбуз, персик и слива», — сказал врач.

Симаков подчеркнул, что термическая обработка не разрушает FODMAP-компоненты, поэтому запеченное яблоко не обязательно станет легче для пищеварения. А вот ферментация, напротив, приводит к разрушению этих веществ: «Яблочный уксус полностью безопасен», — уточнил врач.

При этом универсального списка запрещенных продуктов не существует. Симаков отметил, что реакция на FODMAP строго индивидуальна, например, кому-то плохо даже от чеснока при полном здоровье, а у другого человека при синдроме раздраженного кишечника он может переноситься относительно спокойно. «Тут только пробовать», — резюмировал специалист.

