Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач предупредил о популярном ПП-продукте, вызывающем вздутие

Врач Симаков: авокадо и протеиновые батончики могут спровоцировать вздутие
hugo_34/Shutterstock/FOTODOM

Один из самых популярных продуктов в ПП-рационе у части людей регулярно вызывает дискомфорт и вздутие, предупредил нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков. Он объяснил в комментарии «Газете.Ru», какие вещества чаще всего провоцируют газообразование и где их неожиданно много.

Авокадо, протеиновые батончики и даже ромашковый чай могут быть не такими легкими для живота, как принято думать, предупредил врач. В меню системы правильного питания нередко попадают продукты, богатые FODMAP — ферментируемыми олиго-, ди-, моносахаридами и полиолами. Эти вещества активно перерабатываются кишечными бактериями, а побочный эффект этой переработки вполне предсказуемый — газообразование и вздутие, добавил Симаков.

«Самый показательный пример — авокадо. Продукт давно стал символом ПП, но в нем есть сахарный спирт персеитол, который хорошо ферментируется. Более 60 граммов — это уже доза, которая может спровоцировать вздутие», — прокомментировал нейрогастроэнтеролог.

Еще один частый источник неприятных ощущений в кишечнике, по словам эксперта, — протеиновые батончики с инулином. Симаков пояснил, что инулин нередко добавляют и в биодобавки, и в синбиотики, но для части людей он становится причиной вздутия, потому что служит отличным «кормом» для бактерий.

«В список возможных провокаторов я добавлю чайный гриб, ромашковый чай и цикорий, а еще яблоки, ржаной хлеб, мед, чеснок и лук — в том числе в составе специй. Реакцию могут давать и орехи. Среди фруктов и ягод провокаторы вздутия — арбуз, персик и слива», — сказал врач.

Симаков подчеркнул, что термическая обработка не разрушает FODMAP-компоненты, поэтому запеченное яблоко не обязательно станет легче для пищеварения. А вот ферментация, напротив, приводит к разрушению этих веществ: «Яблочный уксус полностью безопасен», — уточнил врач.

При этом универсального списка запрещенных продуктов не существует. Симаков отметил, что реакция на FODMAP строго индивидуальна, например, кому-то плохо даже от чеснока при полном здоровье, а у другого человека при синдроме раздраженного кишечника он может переноситься относительно спокойно. «Тут только пробовать», — резюмировал специалист.

Ранее россиян призвали отказаться от ПП-продуктов при похудении, чтобы не попасть в ловушку.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!