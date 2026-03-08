В МВД предупредили о мошеннической схеме с компенсацией за некачественные БАДы

Мошенники начали реализовывать схему обмана с якобы выплатой моральной компенсации за продажу некачественных биологически активных добавок (БАД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, в рамках схемы злоумышленники звонят жертве, представляясь продавцом БАДов. После оформления заказа человек получает товар, но через некоторое время с ним связывается «следователь», который заявляет о подделке купленных добавок, следует из материалов.

В МВД отметили, что после этого мошенники предлагают составить заявление на компенсацию и вернуть средства. Впоследствии злоумышленники заявляют о необходимости адвоката для рассмотрения дела. Жертве обещают крупную выплату, в связи с чем ее уговаривают перевести деньги за все услуги. После получения средств связь прекращается, добавили в ведомстве.

Накануне заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщил, что мошенники начали рассылать россиянам письма от имени Федеральной налоговой службы с QR-кодом для оплаты якобы существующей задолженности. По словам сенатора, этот код ведет не на официальный сайт государственного органа, а на фишинговый ресурс, который маскируется под привычный интерфейс.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с гумпомощью Ирану.