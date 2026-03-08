Размер шрифта
Макрон пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке

Макрон: Франция не откажется от поддержки Украины из-за Ближнего Востока
Ludovic Marin/Reuters

Франция продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.

«Наши партнеры это знают: на Францию ​​они могут рассчитывать. Это относится и к Украине. <…> Кризис на Ближнем Востоке не отвлечет нашего внимания и не уменьшит наших усилий. Мы продолжим поддерживать украинцев», — написал французский лидер.

Макрон добавил, что каждый европейский лидер «должен взять ответственность» за поддержку Украины.

Несколькими часами ранее финский президент Александр Стубб заявил, что смещение внимания общественности на Иран может помочь при урегулировании конфликта на Украине. По мнению лидера Финляндии, это может дать переговорщикам пространство для достижения соглашения без привлечения к нему всеобщего внимания. Кроме того, из-за боевых действий в районе Персидского залива Москва и Тегеран не могут сотрудничать в военной сфере.

Ранее стали известны сроки следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине.

 
