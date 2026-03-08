Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в сфере ЖКХ

Мошенники начали реализовывать схему обмана, представляясь сотрудниками служб жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом РИА Новости сообщил сенатор Артём Шейкин.

«Люди привыкли к объявлениям о плановых работах, отключениях воды или электричества и проверках счётчиков, а значит — изначально настроены на доверие. Этим и пользуются злоумышленники, маскируя попытку кражи цифровых данных под заботу о безопасности жильцов домов», — сказал сенатор.

Шейкин добавил, что в рамках схемы злоумышленники звонят жертве, представляясь инженером участка или сотрудником подрядной организации. После этого мошенники уточняют адрес, сообщают о запланированных работах и просят жильцов находиться в это время дома.

По словам сенатора, если человек отвечает, что в это время не может находиться дома, то ему предлагают «решить проблему» путем оформления документов в электронном виде. Для подтверждения личности просят назвать код из СМС. Если его сообщить, то злоумышленники могут получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги» или банковскому приложению, отметил Шейкин.

Ранее мошенники начали взламывать шлагбаумы в московских дворах и продавать места для парковки.