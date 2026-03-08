На Урале мужчина с тремя фамилиями и двумя именами исчез после звонка матери

В Каменске-Уральском пропал мужчина с двумя именами и тремя фамилиями. Об этом сообщает E1.ru.

Как уточняется в публикации, 5 марта 47-летний Александр Скоробогатов должен был вернуться домой в Екатеринбург. Перед исчезновением он позвонил матери и рассказал о своих планах, однако домой так и не приехал.

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» отметили, что мужчину могут также звать Петр, а его фамилиями могут быть Романовский и Золотарев. Он был одет в черную одежду — пуховик, штаны, шапку и кроссовки.

В конце февраля в Смоленске девятилетняя девочка вышла погулять с собакой во двор и пропала. К поискам привлекли сотни человек, по городу были расклеены тысячи листовок. Ребенка удалось найти лишь спустя два дня. По данным СМИ, ее похитил 42-летний разнорабочий. Девочку он держал в квартире у сожительницы и называл своей племянницей.

Ранее россиянин сменил имя и два года прятал от жены похищенную дочь.