В Ливане рассказали об атаках Израиля на юге страны

Боевая авиация Израиля атаковала 36 населенных пунктов на юге Ливана . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой наливанский военно-полевой источник.

По информации агентства, бомбардировке также подвергся жилой квартал города Тир.

Кроме того, ВВС Израиля атаковали четыре поселения на востоке Ливана и два района в южном пригороде Бейрута. По словам источника, в тоже время израильская артиллерия открыла огонь по десяти поселениям на юге страны.

7 марта Армия обороны Израиля также сообщила об уничтожении в иранском аэропорту Мехрабад лайнеров, перевозивших оружие для ливанского шиитского движения «Хезболла». В ЦАХАЛ добавили, что во время атаки поразили и несколько иранских истребителей.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в ЦАХАЛ рассказали об ударах по объектам «Хезболлы».