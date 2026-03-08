Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

У посольства США в Осло произошел взрыв

Полиция Норвегии сообщила о громком взрыве у посольства США в Осло
Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Громкий взрыв произошел у посольства США в Осло. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Норвегии.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Район вблизи посольства оказался в дыму после произошедшего взрыва. По информации издания VG, сотрудники правоохранительных органов организовали оцепление на расстоянии около 700 метров от дипломатического представительства. Очевидцы также сообщили, что в небе над местом взрыва летает вертолет, а на месте работают многочисленные наряды полиции.

7 марта в Багдаде у здания американского посольства сработала система противовоздушной обороны.

Утром стало известно, что на американской военной базе «Виктория» в столице Ирака начался пожар после удара иранского беспилотника. После этого военное командование Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» заявило, что США понесли «большие потери» в живой силе в результате недавних атак Тегерана. Согласно предоставленным данным, пострадавшие есть в Пятом флоте ВМС США в регионе, а на американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ 200 человек были ранены или получили несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, ущерб был нанесен инфраструктуре и интересам США в регионе, а также танкеру в северной части Персидского залива.

Ранее США потребовали от Ирана «безоговорочной капитуляции».

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!