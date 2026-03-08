У посольства США в Осло произошел взрыв

Громкий взрыв произошел у посольства США в Осло. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Норвегии.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Район вблизи посольства оказался в дыму после произошедшего взрыва. По информации издания VG, сотрудники правоохранительных органов организовали оцепление на расстоянии около 700 метров от дипломатического представительства. Очевидцы также сообщили, что в небе над местом взрыва летает вертолет, а на месте работают многочисленные наряды полиции.

7 марта в Багдаде у здания американского посольства сработала система противовоздушной обороны.

Утром стало известно, что на американской военной базе «Виктория» в столице Ирака начался пожар после удара иранского беспилотника. После этого военное командование Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» заявило, что США понесли «большие потери» в живой силе в результате недавних атак Тегерана. Согласно предоставленным данным, пострадавшие есть в Пятом флоте ВМС США в регионе, а на американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ 200 человек были ранены или получили несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, ущерб был нанесен инфраструктуре и интересам США в регионе, а также танкеру в северной части Персидского залива.

Ранее США потребовали от Ирана «безоговорочной капитуляции».