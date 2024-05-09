Пять стран усилят контроль по санкциям против России

Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония заключили соглашение об усилении мониторинга санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации и обмена соответствующей информацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора финской таможни Сами Ракшита.

Согласно данным пресс-службы таможни, Финляндия находится в тесной кооперации с внешними пограничными государствами Евросоюза и считает важным поддерживать необходимость «единого санкционного контроля на уровне всего ЕС».

«Подписанным сегодня (9 мая. — «Газета.Ru») соглашением мы хотим внести свой вклад в повышение эффективности санкций», — заявил Ракшит.

Согласно документу, заключившие его стороны обязуются обмениваться информацией и координировать меры по ликвидации нелогичных логистических маршрутов.

Накануне стало известно, что страны Европейского союза должны согласовать 14-й пакет санкций против Российской Федерации до июля 2024 года.

Ранее США и Британия обсудили стратегические санкции против России.