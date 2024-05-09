Тарасова жестко прокомментировала переход Игнатова к Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью ТАСС заявила, что не считает необходимым обсуждать переход Макара Игнатова в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в контексте Александры Трусовой.

По ее мнению, личные взаимоотношения спортсменов не имеют для нее никакого значения.

«Я в сплетнях не принимаю участие, это ваше дело», — заявила Тарасова.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Игнатов встречается с российской фигуристкой Александрой Трусовой, которая завоевала серебро зимних Олимпийских игр — 2022 в личном турнире. Об их романе стало известно в январе 2024 года. До этого фигуристка встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком.

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