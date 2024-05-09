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В Курской области объявлена угроза атаки БПЛА

Губернатор Старовойт сообщил об угрозе атаки БПЛА в Курской области

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Global Look Press

В Курской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сообщил чиновник.

До этого снаряд попал в дом, в котором находилась женщина, в поселке Теткино в Курской области.

Еще один снаряд попал в местное кафе, из-за чего заведение разрушилось. Обошлось без пострадавших. Собственнику власти окажут необходимую помощь.

8 мая Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат, расположенный в городе Судже Курской области. По его словам, в результате атаки никто из работников предприятия не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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