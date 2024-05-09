Стало известно, кто точно не возглавит «Спартак»

Столичный «Спартак» не приглашал испанского специалиста Альберто Риеру в клуб на должность главного тренера. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, 42-летний наставник французского «Бордо» не рассматривался руководством красно-белых в качестве потенциального сменщика Гильермо Абаскаля, который возглавлял «Спартак» с июля 2022 года по апрель 2024-го.

Исполняющим обязанности главного тренера московской команды после того, как был уволен Гильермо Абаскаль, стал босниец Владимир Слишкович.

В минувшем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита» и на семь — от «Краснодара» и «Динамо».

В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где сыграют с «Балтикой». В случае успеха в суперфинале турнира они поборются за трофей с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

Ранее испанский судья назвал катастрофой незасчитанный гол «Баварии» в ворота «Реала».