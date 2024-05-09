В районе ЗАЭС была объявлена воздушная тревога

В районе Запорожской АЭС была дважды объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии на своем сайте.

По данным МАГАТЭ, 8 мая угроза тревоги БПЛА действовала около полутора часов. Также тревога объявлялась 9 мая, из-за чего обход команды экспертов по периметру станции был отложен. О взрывах на самой АЭС не сообщается.

«Что касается кадровой ситуации на заводе, АЭС сообщила команде МАГАТЭ, что в настоящее время в ней около 5000 сотрудников, что больше, чем в прошлом году, но все еще значительно меньше, чем до конфликта», — сообщили в агентстве.

4 мая дроны ВСУ атаковали медико-санитарную часть в Энергодаре.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддержал перевод шести энергоблоков ЗАЭС в режим холодного останова.

Ранее эксперты МАГАТЭ услышали более ста выстрелов близ Запорожской АЭС в одни сутки.