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В районе ЗАЭС была объявлена воздушная тревога

МАГАТЭ: в районе ЗАЭС 8 и 9 мая объявлялась тревога из-за угрозы атаки БПЛА

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Reuters

В районе Запорожской АЭС была дважды объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии на своем сайте.

По данным МАГАТЭ, 8 мая угроза тревоги БПЛА действовала около полутора часов. Также тревога объявлялась 9 мая, из-за чего обход команды экспертов по периметру станции был отложен. О взрывах на самой АЭС не сообщается.

«Что касается кадровой ситуации на заводе, АЭС сообщила команде МАГАТЭ, что в настоящее время в ней около 5000 сотрудников, что больше, чем в прошлом году, но все еще значительно меньше, чем до конфликта», — сообщили в агентстве.

4 мая дроны ВСУ атаковали медико-санитарную часть в Энергодаре.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддержал перевод шести энергоблоков ЗАЭС в режим холодного останова.

Ранее эксперты МАГАТЭ услышали более ста выстрелов близ Запорожской АЭС в одни сутки.

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