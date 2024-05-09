Стало известно имя нового короля фигурного катания

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что американец Илья Малинин может по праву считаться новым королем мужского одиночного катания.

«Чемпионат мира показал, что пришел новый король — Илья Малинин!» — заявил Авербух.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада) в 2024 году. По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Во время своего выступления на чемпионате Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить чисто четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире, хотя попытки (в том числе и на Олимпийских играх — 2022) совершал представитель Японии Юдзуру Ханю.

Второе место на мировом чемпионате завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Всю свою жизнь Малинин рос и тренировался в США.

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