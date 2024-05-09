В Вене люди с украинскими флагами попытались сорвать шествие в честь Дня Победы

В центре Вены провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать шествие в честь Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером в центре столицы Австрии началось шествие «Бессмертного полка», сотни участников акции прошли колонной с фотографиями родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также с флагами России и знаменами Победы. Их маршрут пролегал от площади Мария-Терезиен-Плац до площади Шварценбергплац, где находится памятник героям Советской армии.

По информации агентства, провокаторы с украинскими флагами пришли к этому же монументу. Они выкрикивали лозунги в громкоговорители и пытались помешать шествию. В ситуацию пришлось вмешаться полиции. Стражи порядка оттеснили провокаторов на значительное расстояние от памятника.

9 мая несколько сотен человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в столице Германии — Берлине — в День Победы.

Участники мероприятия собрались в парке Тиргартен и возложили цветы к мемориалу павшим во времена Великой Отечественной войны советским воинам. Демонстранты несли в руках Знамена Победы, распевали песни военных лет и кричали «Ура».

Ранее Путин поздравил россиян с Днем Победы.