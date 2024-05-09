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Два украинских беспилотника сбиты над российским регионом

Минобороны РФ: два украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Министерство обороны России сообщило, что два украинских беспилотника самолетного типа сбиты вечером 9 мая над Белгородской областью.

По данным ведомства, попытки Киева совершить «террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа» по российским объектам были пресечены в период с 20:30 до 21:40 мск.

Украинские дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны Российской Федерации.

До этого сообщалось об уничтожении еще трех украинских беспилотников над территорией Белгородской области.

Кроме того, 9 мая стало известно, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. По данным источника, после удара на территории завода начался пожар. Сообщается, что пострадавших нет.

В этот же день ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника. Как сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), прилет зафиксировали в 05:00 в Петровском районе города.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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