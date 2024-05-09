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Wink и «Кинопоиск» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Суд в Москве оштрафовал онлайн-кинотеатры Wink и «Кинопоиск» за пропаганду ЛГБТ

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Максим Блинов/РИА Новости

Административные протоколы составили в отношении онлайн-кинотеатров Wink и «Кинопоиск», причиной тому послужила пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-отношений. Протоколы поступили в Таганский суд Москвы 8 мая. Это следует из базы данных столичных судов, сообщает РИА Новости.

За пропаганду нетрадиционных отношений в интернете данным сервисам грозит штраф в размере от 1 до 4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

До этого данные онлайн-кинотеатры уже штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ. В протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ-сценами, но без маркировки «18+».

В марте Роскомнадзор оштрафовал онлайн-кинотеатр за показ фильмов «Дылда» Кантемира Балагова, «Бриджит Джонс: Грани разумного» Бибана Кидрона и оскароносной «Зеленой книги» без маркировки «18+». Telegram-канал Mash, сообщивший о штрафе, не уточнял, о каком именно стриминге идет речь.

Ранее издательство «Эксмо» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ.

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