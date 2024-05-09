Тренер «Ариса» прокомментировал новый контракт Кокорина

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что ожидает успешной игры от Александра Кокорина, который переподписал контракт с клубом до 2025 года.

«Посмотрим, насколько сотрудничество будет хорошим, эффективным. Только на поле Саша все сможет доказать. Все только в ожидании, чтобы Саша вернулся к своим идеальным кондициям, которые он имел в прошлом году, а в этом, к сожалению, лишь на протяжении нескольких игр», — заявил Шпилевский.

За кипрский клуб 33-летний нападающий выступает на правах аренды, а полноценный контракт игрока принадлежит итальянской «Фиорентине».

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

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