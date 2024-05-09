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Российская гимнастка предложила ввести уголовное наказание за оскорбление женщин

Призер ОИ-1996 Батыршина предложила ввести ответственность за оскорбление женщин

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@yana__batyrshina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Серебряная призерка Олимпийских игр 1996 года по художественной гимнастике Яна Батыршина оценила скандал, который произошел из-за того, что главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов критично высказался о работе арбитра Веры Опейкиной. Ее слова приводит Sport24.

По ее словам, ликвидировать неравенство между мужчинами и женщинами могут лишь серьезные штрафы или уголовные наказания.

«Неравенство было всегда: и 300 лет назад, и 500. Может быть, до тех пор, пока не введут какое-либо наказание за оскорбление женщин — штраф или уголовную ответственность, это будет продолжаться. Ситуация может измениться только так. А так, думаю, что подобное мышление не изменить», — заявила Батыршина.

Тихонов ранее заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровск» и ее нужно отправить в Махачкалу. За эту фразу изначально Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал специалиста пятиматчевой дисквалификацией (две игры условно).

7 мая Тихонову смягчили его наказание. Теперь дисквалификация распространяется лишь на один поединок, который специалист уже пропустил, еще четыре игры условно.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал российских атлетов не отказываться от ОИ-2024.

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