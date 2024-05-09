В РФС прокомментировали расширение РПЛ до 18 команд

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что организация не рассматривала вопрос о расширении количества участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

По его словам, никаких обращений по ходу нынешнего сезона в РФС не поступало.

«Свою оценку мы уже давали. Для этого должны быть экономические причины и основания, чтобы этот вопрос рассматривать. Перед РФС этот вопрос никем не ставился», — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», имея в активе 51 балл. На одно очко от «Зенита» отстает «Краснодар». Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе также 50 баллов.

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