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Сильный пожар произошел в Ленинградской области, в огне сараи и легковой автомобиль

В Ленинградской области на площади более 1 000 кв. м загорелись сараи и авто

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МЧС РФ по Смоленской области

В поселке Лаголово Ленинградской области возник пожар, охвативший сараи и легковой автомобиль. Об этом пишет ТАСС.

Площадь возгорания уже превысила 1 000 квадратных метров, сообщила пресс-служба Главного контрольно-спасательного управления «Леноблпожспас». Существует угроза взрыва газовых баллонов.

По данным пресс-службы, общая площадь пожара составляет 1 100 квадратных метров, где горят сараи и легковой автомобиль. Из-за сильного ветра существует опасность распространения огня на соседние здания, а также угроза взрыва газовых баллонов.

На месте происшествия созданы два пожарных участка, а для борьбы с возгоранием задействован личный состав 153-й и 134-й пожарных частей Гатчинского отряда Леноблпожспас. Информация о пострадавших уточняется. Для оказания помощи вызваны службы экстренной помощи и электрики.

Пресс-служба также отметила, что пожару был присвоен дополнительный уровень сложности 1-бис.

До этого сообщалось, что россиянин сжигал коробки накануне Дня Победы и устроил пожар на 30 гектарах. По информации министерства, инцидент произошел 8 мая в районе поселка городского типа Первомайский. Мужчина сжигал картонные коробки и пламя перекинулось на сухую траву. В результате начался пожар, который распространился на площади в 30 гектаров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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