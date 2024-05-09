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Российская полиция в Сирии заблокировала колонну «международной коалиции»

ЦПВС: в Сирии военная полиция РФ блокировала колонну «коалиции» из БМП Bradley

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Михаил Алаеддин/РИА «Новости»

Российская военная полиция заблокировала колонну «международной коалиции». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майора Юрия Попова.

На брифинге он рассказал, что инцидент произошел днем 8 мая возле населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке.

«Подразделением военной полиции ВС РФ была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой «международной антитеррористической коалиции» в составе шести БМП «Бредли» и двух пикапов», — сказал военнослужащий на брифинге.

Он добавил, что после этого колонна «коалиции» развернулась и убыла в обратном направлении.

1 мая сообщалось, что ВКС России нанесли удары по двум местам базирования боевиков в провинции Хомс.

2 мая в окрестностях сирийской столицы Дамаска были слышны звуки нескольких взрывов.

До этого Сирия ввела электронные визы для россиян.

Ранее петербуржца, отправлявшего деньги в Сирию, посадили на девять лет.

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