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Фото

13 лучших фото недели: «голубая» Луна, первый в России панденок и Костомаров на льду

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине, Венецианский кинофестиваль, визит папы Римского в Монголию, «голубое» суперлуние и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.

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