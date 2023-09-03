03 сентября 2023, 16:52
Фото
13 лучших фото недели: «голубая» Луна, первый в России панденок и Костомаров на льду
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Первый в России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке, 31 августа 2023 года
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посещает военно-морское командование Корейской народной армии (КНА) по случаю Дня военно-морского флота в Северной Корее, 29 августа 2023 года
Люди на улице во время супертайфуна Саола в Гонконге, Китай, 1 сентября 2023 года
Актриса Катерина Мурино, ведущая 80-го Венецианского кинофестиваля, на красной дорожке фестивале со своей собакой по кличке Сол, 1 сентября 2023 года
Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров на ледовом гала-шоу «Письма любви» в постановке режиссера Ильи Авербуха в ледовом дворце «Айсберг», 29 августа 2023 года
Последствия ракетного удара в Киевской области, 27 августа 2023 года
Папа Римский Франциск и президент Ухнаагийн Хурелсух во время торжественной церемонии по случаю визита главы Ватикана в Монголию, Улан-Батор, 2 сентября 2023 год
«Голубая луна» восходит за храмом Посейдона на мысе Сунион, недалеко от Афин, Греция, 30 августа 2023 года
Мигранты прыгают в пожарную машину во время лесного пожара в национальном парке Дадия в регионе Эврос, Греция, 1 сентября 2023 года
Виктор Ортега во время соревнований по прыжкам в воду на фестивале водных видов спорта «Открытая вода» на гребном канале «Москва», 27 августа 2023 года
Российские военные отражают атаку беспилотников в Псковском аэропорту, 30 августа 2023 года
Палестинцы бросают камни в машину израильской армии близ города Тубас, 1 сентября 2023 года
Участница фестиваля Ла Томатина в испанском городе Буньоле, провинция Валенсия, 30 августа 2023 года
Военная операция России на Украине, Венецианский кинофестиваль, визит папы Римского в Монголию, «голубое» суперлуние и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.