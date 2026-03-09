Стало известно о подготовке Зеленским нового плана из-за Ирана

Украинский лидер Владимир Зеленский собирается использовать войну на Ближнем Востоке, чтобы перетянуть американского президента Дональда Трампа на свою сторону. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что у Зеленского есть два варианта, как действовать дальше. Первый — последовать совету Трампа и заключить мир, выведя украинские войска из Донбасса. Однако есть и так называемый «план Б».

«Второй вариант — попытаться использовать войну в Иране, чтобы перетянуть Трампа и на свою сторону <…>. Именно его сейчас и пробует реализовать Киев и его группа поддержки на Западе», — говорится в сообщении.

9 марта Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.

7 марта «Украинская правда» сообщила, что следующий раунд переговоров может пройти на неделе с 9 по 15 марта. Из-за обострения на Ближнем Востоке запланированные на 5 марта в Абу-Даби переговоры США, Украины и России перенесли. Теперь они могут состояться в Женеве и Стамбуле.

