Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно о подготовке Зеленским нового плана из-за Ирана

«Страна»: Зеленский приготовил «план Б» из-за Ирана
Liesa Johannssen/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский собирается использовать войну на Ближнем Востоке, чтобы перетянуть американского президента Дональда Трампа на свою сторону. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что у Зеленского есть два варианта, как действовать дальше. Первый — последовать совету Трампа и заключить мир, выведя украинские войска из Донбасса. Однако есть и так называемый «план Б».

«Второй вариант — попытаться использовать войну в Иране, чтобы перетянуть Трампа и на свою сторону <…>. Именно его сейчас и пробует реализовать Киев и его группа поддержки на Западе», — говорится в сообщении.

9 марта Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.

7 марта «Украинская правда» сообщила, что следующий раунд переговоров может пройти на неделе с 9 по 15 марта. Из-за обострения на Ближнем Востоке запланированные на 5 марта в Абу-Даби переговоры США, Украины и России перенесли. Теперь они могут состояться в Женеве и Стамбуле.

Ранее Зеленский отреагировал на обвинения Трампа.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!