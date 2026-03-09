МО Британии использует резервный фонд из-за эскалации на Ближнем Востоке

В связи с обострением ситуации вокруг Ирана министерству обороны Великобритании потребовалось незамедлительное выделение дополнительных средств. Об этом сообщила министр финансов королевства Рэйчел Ривз, пишет РИА Новости.

Выступая в парламенте, Ривз заявила, что она санкционировала использование специального резервного фонда для развертывания дополнительных британских сил на Ближнем Востоке. Это означает, что расходы на эти операции будут покрываться не из бюджета министерства обороны, а напрямую из государственной казны.

Отвечая на вопросы парламентариев относительно лимитов финансирования военных действий в регионе, Ривз подчеркнула, что раскрытие подобной информации было бы нецелесообразным.

В конце февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД Британии раскрыла детали участия страны в операции против Ирана.