В США допустили сделку между Трампом и Путиным по Ирану и Украине

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут заключить сделку по вопросам Ирана и Украины. Такое развитие событий допустил бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в эфире CNN.

По его мнению, американский президент может позвонить российскому коллеге и попросить его прекратить предоставлять разведывательные данные Ирану. В ответ Путин, как считает Болтон, может попросить тоже самое от США только по Украине.

«Путин говорит: «Давай заключим сделку, мы прекратим все поставки разведывательной информации Ирану, если ты прекратишь все поставки разведывательной информации Украине», — предположил экс-советник Трампа.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон попросил Москву не передавать Тегерану разведданные, которые можно использовать для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. При этом Трамп говорил, что у Вашингтона нет доказательств обмена такой информацией, но ее передача не помогла бы Ирану, отметил он. Трамп также выразил уверенность, что американская армия является «величайшей на Земле», а в гипотетическом конфликте США якобы «Россию тоже разгромили». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

