В США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана

Американский эксперт Клоза: цены на нефть могут вырасти до $125-160 за баррель

Цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана могут вырасти до $125-160 за баррель. Об этом ТАСС заявил американский эксперт в сфере энергетики Том Клоза.

«Наихудший сценарий может сопровождаться возобновлением перевозок по [Ормузскому] проливу, прерывающимся атаками на суда. При этих обстоятельствах возможны цены в размере $125-160 за баррель», — сказал эксперт.

Клоза добавил, что, если объемы поставок нефти через Ормузский пролив останутся на уровне 60-80% от прежних показателей, то цены на сырью продолжат расти или сохранятся на трехзначных значениях.

9 марта цена нефти марки Brent впервые с 2022 года поднялась до $118 за баррель. Financial Times писала, что цены на энергоносители продолжат расти и могут достичь исторического максимума, если поставки через Ормузский пролив будут оставаться низкими в течение марта. Глава американского министерства энергетики Крис Райт говорил, что переживать из-за роста цен не стоит, так как поставки скоро возобновятся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

