«Мир станет лучшим местом»: Рубио рассказал о миссии США в Иране

Рубио: мир станет лучшим местом, когда операция США в Иране будет завершена

Основная цель операции в Иране — уничтожить способность этой страны запускать ракеты. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, трансляция его выступления велась на сайте американского госдепа.

«Цели этой миссии ясны, и важно продолжать напоминать американскому народу, почему величайшая армия в истории мира участвует в этой операции», — сказал Рубио.

По его словам, когда США уничтожат ракеты Ирана и пусковые установки, разрушат заводы, где производятся эти ракеты, «мир станет более безопасным и лучшим местом». По его словам, Белый дом воспринимает нынешнее иранское правительство исключительно как «террористический режим».

Также Рубио назвал Иран «наихудшим нарушителем в мире по части захвата заложников». По всей видимости, госсекретарь США имел в виду ситуацию со взятием в плен нескольких американских военных, о которой говорил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани 7 марта.

До этого американский президент заявил, что военная операция против Ирана может продолжаться дольше четырех-пяти недель, поскольку у США есть возможности для ведения длительных боевых действий. Он подчеркнул, что военная операция «не наскучит» ему через неделю, другую, признав, что «ничего скучного в этом нет».

Ранее в США усомнились в скором свержении режима в Иране.

 
