Главный американский военный госпиталь в ФРГ готовят к приему раненых

Главный госпиталь США в Германии перепрофилируют на фоне конфликта в Иране

Региональный медицинский центр Ландштуля, ключевой американский госпиталь в Европе, готовится к приему значительного числа раненых в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Согласно информации издания, госпиталь приостановил работу родильного отделения для того, чтобы сосредоточиться на оказании помощи пострадавшим в результате боевых действий.

«Сообщается также, что медицинский центр срочно обратился к населению с просьбой сдать кровь, что свидетельствует о масштабной чрезвычайной ситуации», — говорится в статье издания.

Также подчеркивается, что данный медицинский учреждение играет важную роль в эвакуации и лечении раненых военнослужащих из Европы, Африки и Ближнего Востока.

9 марта пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Берлин не собирается вводить ограничения для Соединенных Штатов на использование американских военных баз в Германии для проведения операций против Ирана.

Ранее в Германии фразой «не наша война» оценили происходящее в Иране.