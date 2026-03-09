Размер шрифта
Иран назвал условие для деэскалации конфликта

Пезешкиан: Тегеран готов к деэскалации напряженности на Ближнем востоке
Iran's Presidential website/WANA/Reuters

Тегеран готов к деэскалации напряженности на Ближнем востоке, если территории соседних стран не будут использованы для атак на Иран. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА Новости.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что война с Ираном только начинается. Он подчеркнул, что американские войска уже нанесли удары по 3 тысячам целей на территории Ирана.

Хегсет пообещал, что удары продолжатся до тех пор, пока Исламская Республика не капитулирует.

6 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме «безоговорочной капитуляции». В то же время он пообещал «сделать Иран великим снова» и уточнил, что США и союзники будут для этого «очень много работать. Впоследствии в Белом доме объяснили, что значит «безоговорочная капитуляция» и когда она должна наступить.

7 марта президент Ирана Пезешкиан в ответ заявил, что слова Трампа о безоговорочной капитуляции республики — это грезы, которые ему стоит «унести с собой в могилу».

Ранее Путин пообещал, что Россия останется надежным партнером Ирана.

 
