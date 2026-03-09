Размер шрифта
NYT узнала об участии Абрамовича в судьбе раненых российских солдат

NYT: Абрамович хочет направить часть денег от продажи «Челси» раненым бойцам РФ
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Российский предприниматель и миллиардер Роман Абрамович хочет направить часть средств от продажи своего футбольного клуба «Челси» на поддержку раненых солдат ВС РФ. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как стало известно изданию, юристы Абрамовича сообщили правительству Великобритании, что деньги, полученные от продажи лондонского футбольного клуба в 2022 году, принадлежат миллиардеру. По словам представителей предпринимателя, он намерен самостоятельно распорядиться этими средствами, в том числе в благотворительных целях. По словам юристов, Абрамович намерен оспорить в суде любые попытки конфискации средств.

«Таким образом, любое пожертвование будет сделано нашим клиентом добровольно», — говорится в письме юристов, которое приводит NYT.

В мае 2022 года Абрамович продал «Челси» за 4,25 млрд фунтов стерлингов после попадания в санкционные списки Великобритании и Евросоюза из-за предполагаемых связей с президентом России Владимиром Путиным. Доходы от продажи футбольного клуба были заморожены на банковском счете Британии. В правительстве страны заявляли, что средства должны пойти на гуманитарную помощь Украине, и пытались заключить соглашение с Абрамовичем об использовании денег на эти цели. Однако британским властям не удалось достичь соглашения с российским предпринимателем, после чего они захотели подать на него в суд.

Ранее сообщалось, что Абрамович намерен купить футбольный клуб в Испании.

 
