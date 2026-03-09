Фицо: Словакия готова на крайние меры в борьбе за поставки энергоресурсов

Словакия готова пойти на крайние меры в борьбе с президентом Украины Владимиром Зеленским за поставки энергоресурсов. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава кабмина отметил, что Словакия имеет право на поставки газа и нефти через Украину до конца 2027 года. В связи с этим республика законно добивается возобновления импорта, подчеркнул премьер.

«В поединке с растерянным украинским президентом, который не колеблется использовать против Словакии и Венгрии шантаж, идем до легитимных крайностей», — написал Фицо.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти через трубопровод «Дружба». По данным Киева, это было вызвано повреждениями оборудования на западе страны, якобы вызванными ударами. Остановка привела к прекращению поставок нефти в Словакию и Венгрию. В ответ Венгрия заблокировала в Евросоюзе принятие нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млн.

Ранее в МИД РФ рассказали, что Киеву разрешили лишить Венгрию и Словакию энергоносителе.