Путин рассказал, готова ли Россия работать с Европой в вопросе поставок нефти и газа

Россия готова работать с Европой в вопросе поставок нефти и газа, но нужны сигналы об их готовности. Об этом заявил на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа президент РФ Владимир Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

«Мы готовы работать и с европейцами, но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать, и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что России не следует ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь» в вопросе поставок энергоносителей.

Российский лидер напомнил: страны Европейского союза (ЕС) в апреле планируют ввести дополнительные ограничения на покупку энергоносителей из РФ. В связи с этим правительству уже поручили оценить возможность и целесообразность прекращения поставок сырья в ЕС, отметил глава государства.

