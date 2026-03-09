Размер шрифта
Украинский беспилотник атаковал автобус с детьми в Запорожской области

Балицкий: при ударе дрона по автобусу в Токмакском округе были ранены дети
Телеграм-канал «Балицкий Евгений»

Украинские беспилотники нанесли удар по автозаправочной станции в Запорожской области, в результате чего ранения получили находившиеся в автобусе дети. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Атака дронов произошла на территории Токмакского муниципального округа. Осколки повредили автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. В результате удара были ранены трое подростков и их тренер. Пострадавшие эвакуированы в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Балицкий назвал происшедшее «очередным актом вопиющего терроризма со стороны киевского нацизма, который не знает границ.»

9 марта стало известно, что украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Илек в Курской области, пострадал пожилой мужчина.

В этот же день сообщалось, что в поселке Ахтырском Абинского района Краснодарского края рядом с детским садом нашли фрагменты беспилотного летательного аппарата.

Ранее после падения сбитого БПЛА на Кубани загорелся пансионат.

 
