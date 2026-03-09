Мир «уже на подходе»? Зеленский посетил Донбасс и сказал, когда возобновят переговоры

Владимир Зеленский во время визита в Донецкий регион, 6 марта 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донбасс. Этим он показал, что Украина не намерена уступать подконтрольные ВСУ территории региона в ходе переговоров с Россией, считает NYT. Новая трехсторонняя встреча может состояться уже на этой неделе, однако где она пройдет — пока неизвестно. Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что мир на Украине «уже на подходе». В то же время он раскритиковал Зеленского, называя того главным препятствием для сделки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом на подконтрольную ВСУ территорию Донбасса показал, что Киев не планирует уступать территории в ходе переговоров об урегулировании конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«Россия оказывает давление на Украину, требуя отдать весь регион в рамках любого мирного соглашения, даже ту часть, которую Украина все еще контролирует. Это остается самым большим камнем преткновения на переговорах», — говорилось в публикации издания.

Зеленский посетил Донбасс 6 марта. Украинский лидер не сообщал, в какой конкретно город отправился. Однако по видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, стало понятно, что он приехал с визитом в Дружковку. В беседе с NYT он отметил, что отправился туда для поднятия боевого духа офицеров и солдат.

«Сегодня мы приехали с визитом в Донецкую область, на нашу землю к нашим солдатам. <...> Наши воины держат оборону с достоинством. Так же наша страна, наша дипломатия и наш народ будут отстаивать свою позицию», — заявил президент Украины.

Когда переговоры?

The New York Times упомянула, что конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание всего мира, в частности США, от Украины и отложил следующий раунд трехсторонних переговоров. По словам Зеленского, новая встреча должна была пройти 6 марта. Американцы предлагали альтернативные варианты, которые не предусматривали их участие в переговорах, однако украинский лидер отметил, что хотел бы дождаться проведения именно трехсторонней встречи.

«Думаю, это произойдет на следующей неделе (с 9 по 15 марта. — «Газета.Ru»), если мы всерьез намерены продолжить эти переговоры», — заявил Зеленский.

«Украинская правда» со ссылкой на источники приводила такую же информацию. При этом газета отмечала, что новая встреча пройдет уже не в Абу-Даби, как предыдущие раунды. Вероятным местом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке издание назвало Женеву или Стамбул.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 5 марта заявлял, что российская сторона «полна терпения» и ждет новый раунд переговоров, однако США пока «заняты другими делами». Глава ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков при этом рассказал, что ни дата, ни место новой встречи еще не согласованы.

Мир «уже на подходе»

Президент США Дональд Трамп, комментируя урегулирование на Украине, заявил, что мир «уже на подходе». Кроме этого, глава Белого дома рассказал, что Вашингтон несколько раз был близок к тому, чтобы добиться мирного соглашения, однако в итоге одна из сторон конфликта отступала. Он добавил, что ненависть» между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским «очень велика».

При этом ранее Трамп в очередной раз назвал украинского лидера главным препятствием на пути к миру.

«Зеленскому надо взяться за дело и заключить сделку», — отметил глава Белого дома, добавил, что украинский лидер не проявляет должной готовности к переговорам.

Президент США также отметил, что у Зеленского «нет козырей в рукаве» и их стало еще меньше. Однако газета Politico со ссылкой на источники ранее писала, что у Киева появились «незначительные краткосрочные рычаги влияния» на США, которые хотели заключить с Украиной сделку о передаче технологий для противодействия БПЛА.

Президент Украины в беседе с NYT подчеркнул, что Киев готов использовать свой опыт и технологии для помощи американцам на Ближнем Востоке, однако взамен хочет получить помощь в противодействии России. Она, по его словам, может заключаться в комплексах Patriot, на которые Украина могла бы обменять свои дроны-перехватчики.

Зеленский также ответил на критику Трампа. Как отметил журналист газеты, президент Украины отмахнулся и рассмеялся, однако был осторожен в своих высказываниях в отношении главы Белого дома.

«Я думаю, что и так понятно, кто агрессор, а кто нет», — заявил украинский лидер.