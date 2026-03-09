Экс-игрок «Зенита» заявил, что у «Локомотива» нет шансов на чемпионство в РПЛ

Баранник: не вношу «Локомотив» в список претендентов на чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о шансах «Локомотива» на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в текущем сезоне. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Не вношу «Локомотив» в список претендентов на чемпионство, потому что рано им еще. У «Локомотива» еще недостаточно сбалансированная команда. Думаю, что такие команды, как «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» на сегодняшний день лучше укомплектованы и больше сбалансированы», — сказал Баранник.

9 марта состоялся матч «Локомотив» — «Ахмат», который завершился со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет в матче на 24-й минуте открыл нападающий гостей Георгий Мелкадзе. Спустя две минуты Максим Самородов удвоил преимущество «Ахмата». В добавленное к первому тайму время защитник «Локомотива» Лукас Фасон отыграл один мяч. На 48-й минуте полузащитник хозяев Данил Пруцев сравнял счет, установив окончательный результат встречи.

После этой игры «Локомотив» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 26 очками располагается на девятой строчке.

Ранее Станислав Черчесов высказался о результатах матча «Ахмат» — «Локомотив».