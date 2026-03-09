Путин обратил внимание Трампа на успешное продвижение войск России в зоне СВО

Ушаков: Путин в разговоре с Трампом отметил успешное продвижение войск РФ в СВО

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом отметил успешное продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта», — сказал помощник.

6 марта специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон работает над соглашением по завершению конфликта на Украине и ожидает прогресса по нему в ближайшие недели.

8 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона принимает во внимание все аспекты в контексте переговоров по Украине и сохраняет открытость к переговорному процессу. По его словам, диалог входит в интересы РФ.

Утром 9 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью газете The New York Times, что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта. Произойдет это в случае, если стороны «всерьез намерены» их продолжать, указал украинский лидер.

А уже вечером того же дня украинский лидер заявил, что трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. При этом Зеленский добавил, что Украина готова к проведению новой встречи в любой момент.

Ранее Уиткофф назвал условие для заключения соглашения по Украине.