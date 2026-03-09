Размер шрифта
Вучич рассказал, экспортировала ли Сербия оружие на Украину

Вучич: Сербия сама не экспортировала на Украину никакого оружия
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Сербия сама не осуществляла поставок оружия на Украину. Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил сербский президент Александр Вучич.

«Мы не экспортировали ни единого патрона на Украину. Но нам приходилось продавать большие запасы оружия странам по всему миру. <...> Материал рано или поздно попадает в зону боевых действий тем или иным путем», — сказал глава государства.

Вучич добавил, что Сербия экспортировала оружие в Чехию, Великобританию и ряд других стран. По словам президента, в итоге эти вооружения могли оказаться на территории Украины.

В мае прошлого года российская разведка заявляла, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину военной продукцией, несмотря на декларируемый нейтралитет. По информации СВР, сербские компании использовали фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В ведомстве назвали подобные действия «выстрелом в спину».

Ранее Вучич назвал один из возможных пунктов мирного плана по Украине.

 
