Путин и Трамп созвонились по инициативе США

Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Разговор Путина и Трампа в длился около часа, диалог состоялся по инициативе американского лидера. Лидеры обсудили развитие текущей международной обстановки.

Путин и Трамп выразили готовность к регулярному общению. Ушаков добавил, что эта беседа будет иметь практическое значение для работы России и США.

Ушаков добавил, что Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом отметил успешное продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете The New York Times, что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта, если стороны «всерьез намерены» их продолжать.

Ранее в Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине.